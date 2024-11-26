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Mersin'de kuru yük gemisi yan yattı: Personeli tahliye çalışmaları sürüyor

MERSİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki Esperanza B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Bayrak 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır."