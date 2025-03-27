120 milyon liralık vurgun yapan kuyumcudan pankartlı yanıt - Son Dakika
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120 milyon liralık vurgun yapan kuyumcudan pankartlı yanıt

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Mersin'de 116 müşteriden yaklaşık 120 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcunun 2 müdürü tutuklandı. Tutuklanan müdürlerin yakınları kuyumcu dükkanına, "Kimseyi mağdur etmek istemedik. 14.03.2025 tarihinde ani gelişen olaylar sonucunda geçici olarak kapatmak zorunda kaldık. Koşullarımız düzeldiği an en kısa sürede mağduriyetler giderilecektir" yazılı pankart astı.

27.03.2025 11:42  Güncelleme: 13:23
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Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun, müşterileri dolandırdığı iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

ALDI, SATTI, PARASINI VERMEDİ

Yapılan çalışmada şüphelinin, piyasanın üzerinde fiyatla altın satın aldığı, ancak müşterilerine paralarını daha sonra vereceğini söylediği, piyasanın altında sattığı altınlar için de yine müşterilerine altınları daha sonra teslim edeceğini söyleyerek dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

116 KİŞİDEN 120 MİLYON LİRALIK VURGUN

Zanlının bu yöntemle şu ana kadar 116 kişinin yaklaşık 120 milyon lira değerinde altın ve parasını dolandırdığı iddia edildi. Bunun üzerine polis yaptığı operasyonla kuyumcu O.B'nin de aralarında olduğu 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı, 7 milyon lira değerinde ise döviz ve altın ele geçirdi.

120 milyon liralık vurgun yapan kuyumcudan pankartlı yanıt

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden kuyumcu O.B. ve ile firma yetkilisi 2 müdür tutuklandı. 11 şüpheliden 1'ine ev hapsi verilirken 10 çalışan da adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

KUYUMCUDAN PANKARTLI YANIT

Öte yandan, merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına tutuklanan şüphelilerin yakınları tarafından pankart asıldığı öğrenildi. Asılan pankartta "Kimseyi mağdur etmek istemedik. 14.03.2025 tarihinde ani gelişen olaylar sonucunda geçici olarak kapatmak zorunda kaldık. Koşullarımız düzeldiği an en kısa sürede mağduriyetler giderilecektir" ifadeleri yer aldı. Pankartta yazanlar bölgeden geçen vatandaşların da dikkatini çekti.

120 milyon liralık vurgun yapan kuyumcudan pankartlı yanıt
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 120 milyon liralık vurgun yapan kuyumcudan pankartlı yanıt - Son Dakika

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