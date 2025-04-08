Mersin'de Maskeli Hırsızın Soygunu - Son Dakika
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Mersin'de Maskeli Hırsızın Soygunu

Mersin'de motosikletli maskeli hırsız, 3 kilidi kırarak bilgisayar malzemelerini çaldı.

08.04.2025 00:42
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Maskeli hırsız 3 defa geldi gitti sonunda iş yerini soydu: O anlar kamerada

Mersin'de bir bilgisayar servisinden laptop ve bilgisayar malzemeleri çalan motosikletli hırsız, kapıdaki 3 kilidi yarım saatte 3 defa gelerek kırdı

MERSİN - Mersin'de bir bilgisayar servisinden laptop ve bilgisayar malzemeleri çalan motosikletli hırsız, iş yerindeki güvenlik kamerasına aldırış etmedi. Kapıdaki 3 kilidi 3 defa gelerek kıran yüzü maskeli şahıs, iş yerinden yaklaşık 150 bin lira değerinde malzemeler alarak kaçtı.

Olay, pazar günü sabaha karşı saat 05.30 ila 06.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesinde yaşandı. Güvenevler Mahallesi 1904 Sokak'ta bilgisayar teknik servisi ve cep telefonu tamir işi ile uğraşan Benan Mutlu Önal'a ait iş yerine sabaha karşı yüzü maskeli motosikletli bir şahıs geldi. İş yerinin kapısını zorlamaya başlayan şahıs, kapıdaki ilk kilidi kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Biraz sonra tekrar iş yerinin önüne gelen şahıs, bu sefer ikinci kilidi kırmaya çalıştı. Bu sırada elindeki levyeyi düşüren şahıs tekrar uzaklaştı. Üçüncü kez tekrar iş yerine gelen maskeli şahıs, kapının kilidini kırarak dükkana girdi. Önce vitrin bölümüne yönelen şahıs, buradaki laptopları toplayarak tezgahın üzerine koydu. Sonra teknik servisin bulunduğu alana geçen şüpheli şahıs, buradaki laptopları da toplayarak iş yerinde bulduğu çantanın içine koydu. Tezgahtaki laptopları da alan maskeli şahıs, sakin tavrıyla dikkat çekerken, motosiklete binerek olay yeriden uzaklaştı.

"Her kapıyı zorladığında gidip bir tur atıyor sonra tekrar geliyor"

Sabah iş yerine gelen Benan Mutlu Önal, kapının açık olduğunu görünce hemen güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İş yerini yüzü maskeli ve motosikletli şahsın soyduğunu gören Önal, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. İş yerine yaklaşık bir ay önce taşındığını belirten Önal, güvenlik kamerasını kurduğunu ancak henüz yeni taşındığı için alarm sistemi kurmaya fırsat bulamadığını söyledi. İş yerinden hem kendine, hem de müşterilere ait yaklaşık 150 bin lira değerinde cihaz çalındığını belirten Önal, "Hırsız, sabah 05.25 civarında geliyor. Yaklaşık yarım saat boyunca kapıyı zorluyor. Her kapıyı zorladığında gidip bir tur atıyor sonra tekrar geliyor. Sonrasında giriş yapıyor" dedi.

Şahsın malzemeleri çaldıktan sonra izini kaybettirmek için birçok sokağa girip çıktığını ifade eden Önal, polisin şüpheliyi en kısa sürede yakalayacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Bilgisayar, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Maskeli Hırsızın Soygunu - Son Dakika

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