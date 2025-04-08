Mersin'de Metruk Evde Büyük Yangın

Metruk ev yandı, alevler geceyi aydınlattı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde 2 katlı metruk bir ev alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karacaoğlan Caddesinde bulunan metruk evde çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle evden alevler yükseldi. Kimsenin yaşamadığı evdeki alevleri gören çevre sakimleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Grup Amirliği ekiplerini sevk etti. Kısa sürede alevlerin yükseldiği eve gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik mücadelesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.