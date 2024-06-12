Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Mut ilçesinde Hocalı Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopterler, arozözler ve su ikmal araçlarıyla müdahale edildi. Alevler kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.

12.06.2024 05:38
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Mersin'in Mut ilçesinde Hocalı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hocalı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Görenlerin ihbar etmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter, arozözler ve 2 su ikmal aracı sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopterler, arozözler ve su ikmal araçlarıyla yangına müdahale etti. Yangında alevler kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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