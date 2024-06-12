Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Mersin'in Mut ilçesinde Hocalı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hocalı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Görenlerin ihbar etmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter, arozözler ve 2 su ikmal aracı sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopterler, arozözler ve su ikmal araçlarıyla yangına müdahale etti. Yangında alevler kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor. - MERSİN