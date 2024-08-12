Mersin\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede 3 hektarlık orman zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çirkin mevkiindeki çıkan yangına orman ekipleri 7 arazöz, 2 su tankı ve 2 helikopterle müdahale etti. Anamur ilçesinden de takviye ekiplerin gönderildiği yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangında, 3 hektar Kızılçam ormanı zarar görürken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi - MERSİN
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