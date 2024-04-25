Mersin'de Otizmli Gence Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis Cezası - Son Dakika
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Mersin'de Otizmli Gence Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis Cezası

Mersin\'de Otizmli Gence Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis Cezası

Mersin'de bir engelli bakım merkezinde kalan otizm engelli gence, bakım evi görevlisi tarafından dakikalarca şiddet uygulandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Ocak ayında meydana gelen olay sonrası tutuklu yargılanan bakıcı, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü.

25.04.2024 16:44
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Mersin'de engelli bakım merkezinde kalan otizm engelli gence, bakım evi görevlisi tarafından dakikalarca şiddet uygulandığı anlara ilişkin görüntüler, görenleri dehşete düşürdü. Ocak ayında meydana gelen olay sonrası tutuklu yargılanan bakıcı, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'de yatılı özel bir merkezde otizm engelli gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle12 ay hapis cezasına çarptırılan bakıcının 8 dakika boyunca uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, izleyenleri dehşete düşürürken, olayla ilgili davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Mersin 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Ali K, şiddete uğrayan otizmli genç E.K'nin annesi Muazzez Ünal ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen sanık Ali K., "E.K. ve ailesinden özür diliyorum. Böyle bir durumdan dolayı karşınıza çıktığım için pişmanım" dedi. E.K'nin annesi Muazzez Ünal ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederken, müşteki avukatı Mavi Özge Öz de sanığın E.K'yi 8 dakika boyunca darpettiğini, bu nedenle 'eziyet' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakim, sanık Ali K'ye 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama suçu'ndan 8 ay hapis cezası verdi. Suçun, yüzde 94 engelli kişiye karşı işlenmesi nedeniyle ceza 12 aya yükseltildi. Sanığın mevcut halinin devamına da karar verildi.

Görüntüler dehşete düşürdü

Öte yandan, engelli bakım merkezinde yaşanan şiddet olayı, merkezin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bakımevi görevlisinin, yaklaşık 8 dakika boyunca engelli gence şiddet uyguladığı anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Otizmli Gence Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Otizmli Gence Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis Cezası - Son Dakika
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