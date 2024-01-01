Mersin'de otobüs alev alev yandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda servis otobüsü alev alev yandı.

Otobüs yangını, Mersin- Adana istikameti otoyol Tarsus Akgedik bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 VK 3192 plakalı servis otobüsünün, iddiaya göre lastiklerinden alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Araç boşaltılırken, ihbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi.