Mersin'in Gülnar ilçesi sınırlarında meydana gelen olayda otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Köserelli yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan otomobilin motor kısmında henüz bilinmeye bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü durup aracı terk etti. O sırada alevler otomobili sardı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü.
Araç kullanılamaz hale geldi. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Otomobil Yangını - Son Dakika
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