Mersin\'de Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

MERSİN - Mersin'de park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, özel bir plastik malzeme üretim fabrikasına ait hafif ticari araç, merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde yol kenarında park halindeyken yanmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan araçtaki yangına, ihbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alev topuna dönen araçtaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.