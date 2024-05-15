Mersin'de polyester atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Mersin'de polyester atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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Mersin'de, sanayi sitesindeki bir polyester atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15.05.2024 17:54  Güncelleme: 18:01
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Mersin'de polyester atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

MERSİN - Mersin'de, sanayi sitesindeki bir polyester atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada çevredeki esnaf ve çalışanlar da atölyenin alt katındaki eşyaları dışarı çıkardı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin\'de polyester atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Mersin, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de polyester atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de polyester atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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