Mersin\'de saman yüklü tır otoyolda yandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda saman yüklü tır yandı.

Alınan bilgiye göre, M.A.'nın sürücülüğünü yaptığı 68 ED 880 kupa ve 42 AEF 198 dorse plakalı saman yüklü tır, Adana-Mersin istikameti Yenice bölgesinde, yolun karşısında neden çıktığı bilinmeyen ağaç yangınından sıçrayan alevler nedeniyle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu. - MERSİN