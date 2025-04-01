Mersin'de Servis Aracı Devrildi: 10 Yaralı - Son Dakika
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Mersin'de Servis Aracı Devrildi: 10 Yaralı

Mersin\'de Servis Aracı Devrildi: 10 Yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaygan yolda devrilen servis aracında 10 kişi yaralandı.

01.04.2025 18:27
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Mersin'de servis aracının kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan P. idaresindeki 33 C 3000 plakalı bir işletmeye ait işçileri taşıyan servis minibüsü, Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi civarında yolun kaygan olması dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgini incelemenin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Servis Aracı Devrildi: 10 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Servis Aracı Devrildi: 10 Yaralı - Son Dakika
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