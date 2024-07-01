Mersin'de Site Güvenlikçisi Daire Sahibini Öldürdü: O Anlar Kamerada - Son Dakika
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Mersin'de Site Güvenlikçisi Daire Sahibini Öldürdü: O Anlar Kamerada

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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yazlık sitede yaşanan olayda, site güvenlik görevlisi ile site sakini arasında çıkan tartışma sonucunda güvenlik görevlisi, site sakini Sezer Soner Aktaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

01.07.2024 01:17
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Site güvenlikçisi daire sahibini öldürdü: O anlar kamerada

MERSİN - Mersin'de site güvenlik görevlisi tartıştığı site sakinini bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'ndeki bir yazlık sitede meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde site havuzunda alkol aldığı ileri sürülen site sakini Sezer Soner Aktaş (32), sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın K. tarafından havuz başında alkol almaması konusunda uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma diğer site sakinlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Ancak aynı gün saat 22.00 sıralarında Sezer Soner Aktaş ile site güvenlik görevlisi arasında aynı konuyla ilgili yeniden tartışma çıktı. Sitenin nizamiye kapısında yaşanan tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan güvenlik görevlisi, Aktaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralanan Aktaş, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ali Aşkın K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Cinayet anı kamerada

Öte yandan, Sezer Soner Aktaş'ın bıçaklanma anı sitenin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Aktaş'ın araçla siteden çıktığı sırada güvenlik görevlisi ile tartıştığı, daha sonra aracını park ederek kulübeye gelip güvenlik görevlisi ile tartışmaya devam ettiği anlar yer aldı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan güvenlik görevlisinin, Aktaş'a saldırıp bıçaklayarak yere yatırıp tekmelediği anlar da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

Erdemli, Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Site Güvenlikçisi Daire Sahibini Öldürdü: O Anlar Kamerada - Son Dakika

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