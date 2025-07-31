Mersin\'de Sivil Trafik Denetimi

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol jandarması, vatandaşların güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik sivil denetim gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında otoyol jandarma personeli, yolcu gibi otobüsle seyahat ederek, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti. Denetim sırasında kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler kontrol noktalarında durdurularak, cezai işleme tabi tutuldu. Bir otobüs şoförünün iki ayrı trafik kuralını ihlal ettiği belirlenirken, sürücüye idari para cezası uygulandı. Kurallara uyan şoförlere ise seyahat boyunca dikkat edilmesi gereken trafik kuralları hatırlatılarak, teşekkür edildi. Sivil denetimlerde emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, şerit ihlali, tütün mamulleri kullanımı gibi trafik güvenliğini doğrudan etkileyen konular titizlikle kontrol edildi.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sivil trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - MERSİN