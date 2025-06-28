Mersin\'de Sopa ve Sandalyeli Kavga

Mersin'de bir site içerisinde iki grup arasında sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve sandalyelerin kullandıldığı kavgayı bazı kişilerde ayırmaya çalıştı. Bir süre devam eden kavga daha sonra araya girenler sayesinde sonlandırıldı.

Kavga anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. - MERSİN