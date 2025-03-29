Mersin'de Suç Örgütüne Büyük Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Suç Örgütüne Büyük Operasyon

Mersin\'de Suç Örgütüne Büyük Operasyon

Mersin'de yurt dışından talimat alan suç şebekesine yapılan operasyonda 20 kişi yakalandı.

29.03.2025 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yurt dışındaki örgüt liderinden talimat alarak cinayete teşebbüs, yağma, iş yeri kurşunlama ve tefecilik suçlarına karışan şebekeye operasyon yapıldı, 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden uzun namlulu silahlar ve eylemler sırasında kendilerini kamufle ettikleri fosforlu kıyafetlerde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kasten öldürmeye teşebbüsten gaspa kadar bir çok olaya karışan çetenin peşine düştü. Polisin planlı teknik ve fiziki takibi sonucu suç örgütünün liderinin M.K. olduğunu ve yurtdışında bulunduğu ortaya çıktı. Kasten öldürmeye teşebbüsten, nitelikli yağmaya, işyeri kurşunlamadan çok sayıda silahlı kanuna muhalefet suçlarına karışan M.K.'nin çetesine operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat ve gece görüşlü dron destekli bir çok adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerini didik arayan polis 3'ü uzun namlulu ruhsatsız 8 silah, mühimmatlar ile yüklü miktarda nakit para, dijital materyal, yazılı ajandalar, çek, senetler ve eylemler sırasında kendilerini kamufle ettikleri fosforlu kıyafetler ele geçirdi.

Emniyete götürülen şüphelilerin halk üzerinde korku, panik ve kaygı oluşturarak yasadışı ekonomik kazanç elde etmek amacıyla suç örgütü faaliyetlerine katıldığı ve tefecilik suçlarına karıştıkları öğrenildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, mersin, Şiddet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Suç Örgütüne Büyük Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak
Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor
Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
Evlat acısıyla yıkılmıştı Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım Evlat acısıyla yıkılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek yakan paylaşım
Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
14:06 Sebebi çok konuşulur Carlo Ancelotti hapislerde çürüyecek Sebebi çok konuşulur! Carlo Ancelotti hapislerde çürüyecek
14:02 Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
13:48 Evlat acısıyla yıkılmıştı Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım Evlat acısıyla yıkılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek yakan paylaşım
13:40 Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
13:40 Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor
13:32 Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 11:37:30. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Suç Örgütüne Büyük Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement