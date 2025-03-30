Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Mersin'de 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

30.03.2025 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

MERSİN - Mersin'de bayram günü 3 otomobilin karıştığı kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken 9 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, bugün merkez Toroslar ilçesine bağlı Göze Mahallesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dikkatsizlik sonucu şerit ihlali yapan bir otomobil nedeniyle, 3 araç kaza yaptı. Kazada otomobillerde bulunan 10 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri de 1'i ağır 10 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Tuğba Koç'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Otomobil, Toroslar, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, trafik, Mersin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara - Şam uçuşları başlıyor Ankara - Şam uçuşları başlıyor
Epileptik nöbet geçiren İrem Derici: ’’Gözüm çok korktu’’ Epileptik nöbet geçiren İrem Derici: ''Gözüm çok korktu!''
Sergen Yalçın’dan çarpıcı Galatasaray kehaneti Sergen Yalçın'dan çarpıcı Galatasaray kehaneti
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
MHP’den dikkat çeken Mahir Polat çıkışı: İnfaz tedaviden sonra yapılabilir MHP'den dikkat çeken Mahir Polat çıkışı: İnfaz tedaviden sonra yapılabilir
Gedson Fernandes’ten derbi öncesi olay paylaşım Gedson Fernandes'ten derbi öncesi olay paylaşım
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmaz daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmaz daha önce görmedikleri şekilde bombalarız
Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam

19:52 Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmaz daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmaz daha önce görmedikleri şekilde bombalarız
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
16:32 Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
15:24 Arka Sokaklar’ın kadrosuna sürpriz transfer Arka Sokaklar'ın kadrosuna sürpriz transfer!
15:16 Bakan Göktaş: Çatışmalar arasında sıkışıp kalmış çocukların sesini daha fazla duyurmalıyız Bakan Göktaş: Çatışmalar arasında sıkışıp kalmış çocukların sesini daha fazla duyurmalıyız
15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
14:44 Gedson Fernandes’ten derbi öncesi olay paylaşım Gedson Fernandes'ten derbi öncesi olay paylaşım
14:33 MHP’den dikkat çeken Mahir Polat çıkışı: İnfaz tedaviden sonra yapılabilir MHP'den dikkat çeken Mahir Polat çıkışı: İnfaz tedaviden sonra yapılabilir
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:47 Sergen Yalçın’dan çarpıcı Galatasaray kehaneti Sergen Yalçın'dan çarpıcı Galatasaray kehaneti
13:45 Epileptik nöbet geçiren İrem Derici: ’’Gözüm çok korktu’’ Epileptik nöbet geçiren İrem Derici: ''Gözüm çok korktu!''
13:44 Ankara - Şam uçuşları başlıyor Ankara - Şam uçuşları başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 21:35:27. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement