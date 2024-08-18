Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı. Şahısların üzüm bağları arasında kenevir yetiştirdiği de ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 5 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı belirlendi. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 771 gram kubar esrar, 303 kök kenevir, 150 gram kenevir tohumu, 300 gram uç maddesi, 23 gram bonzai, 105 adet sentetik ilaç, 6 adet uyuşturucu hap, 11 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca ile suçtan elde edilen 117 bin TL nakit para ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - MERSİN