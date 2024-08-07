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- Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda hint kenevirlerinin ormanlık alanda yetiştirildiği ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'in 3 ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda hint kenevirlerinin ormanlık alanda yetiştirildiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla, Anamur ve Silifke ilçelerinde 6 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler 5 ayrı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi de yakaladı. Adreslerde arama yapan jandarma 779 gram kubar esrar, 334 gram bonzai, 114 kök kenevir, 247 gram kenevir tohumu, uyuşturucu haplar, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet bıçak ile 39 bin 400 TL nakit para ele geçirdi. Operasyonda hint kenevirlerinin ormanlık alanda yetiştirildiği de ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.