Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Geniş Video İzle

Mersin'in 3 ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda hint kenevirlerinin ormanlık alanda yetiştirildiği ortaya çıktı.

07.08.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda hint kenevirlerinin ormanlık alanda yetiştirildiği ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'in 3 ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda hint kenevirlerinin ormanlık alanda yetiştirildiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla, Anamur ve Silifke ilçelerinde 6 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler 5 ayrı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi de yakaladı. Adreslerde arama yapan jandarma 779 gram kubar esrar, 334 gram bonzai, 114 kök kenevir, 247 gram kenevir tohumu, uyuşturucu haplar, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet bıçak ile 39 bin 400 TL nakit para ele geçirdi. Operasyonda hint kenevirlerinin ormanlık alanda yetiştirildiği de ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Mersin\'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Kenevir, Mersin, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:32 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:29 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:14 Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 23:37:11. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement