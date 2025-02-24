Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Mersin\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Mersin merkezli operasyonda 21 şüpheli yakalanarak, 712 milyon TL'lik yasa dışı bahis sitesi belirlendi.

24.02.2025 09:53
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Mersin polisinin yaptığı çalışmada 712 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis sitesi belirlendi, 2 bin 560 banka hesabı tek tek incelenerek operasyon düzenlendi. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa Dışı Bahisle Mücadele' çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin hassas ve titiz bir şekilde gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 bin 560 banka hesabının detaylı analiz çalışması yapıldı. Polis şüphelilerin yurt dışı üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak 712 milyon TL işlem hacmine ulaştığını belirledi. Bunun üzerine Mersin merkezli 7 ilde şafak vakti eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi, 13'ü tutuklandı. 7'si adli kontrol kararıyla olmak üzere 8 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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