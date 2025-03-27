Mersin'deki Kuyumcuya Vurgun Pankartı - Son Dakika
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Mersin'deki Kuyumcuya Vurgun Pankartı

120 milyon lira vurgun iddiasıyla tutuklanan kuyumcu, pankartla mağdurlara mesaj gönderdi.

27.03.2025 15:54
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120 milyon lira vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu afişle mesaj verdi

Mersin'de 2 müdürüyle birlikte tutuklanan kuyumcunun "Kimseyi mağdur etmek istemedik, koşullarımız düzeldiği an en kısa sürede mağduriyetler giderilecektir" yazılı pankartla cevap vermesi dikkat çekti

MERSİN (İHA)- Mersin'de 116 müşterisinden yaklaşık 120 milyon lira vurgun yaptığı iddia edilen 2 müdürüyle birlikte tutuklanan kuyumcunun, "Kimseyi mağdur etmek istemedik, koşullarımız düzeldiği an en kısa sürede mağduriyetler giderilecektir" yazılı pankartla cevap vermesi dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, iki hafta önce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun, müşterileri dolandırdığı iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şüphelinin, piyasanın üzerinde fiyatla altın satın aldığı, ancak müşterilerine paralarını daha sonra vereceğini söylediği, piyasanın altında sattığı altınlar için de yine müşterilerine altınları daha sonra teslim edeceğini söyleyerek dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Zanlının bu yöntemle şu ana kadar 116 kişinin yaklaşık 120 milyon lira değerinde altın ve parasını dolandırdığı iddia edildi. Bunun üzerine polis yaptığı operasyonla kuyumcu O.B.'nin de aralarında olduğu 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı, 7 milyon lira değerinde ise döviz ve altın ele geçirdi. Şüphelilerden kuyumcu O.B. ve ile firma yetkilisi 2 müdür tutuklandı. 11 şüpheliden 1'ine ev hapsi verilirken 10 çalışan da adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Kuyumcuya pankart asıldı

Öte yandan, merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına tutuklanan şüphelilerin yakınları tarafından pankart asıldığı öğrenildi. Asılan pankartta "Kimseyi mağdur etmek istemedik. 14.03.2025 tarihinde ani gelişen olaylar sonucunda geçici olarak kapatmak zorunda kaldık. Koşullarımız düzeldiği an en kısa sürede mağduriyetler giderilecektir" ifadeleri yer aldı.

Pankartta yazanlar bölgeden geçen vatandaşların da dikkatini çekti.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Mersin, Yargı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'deki Kuyumcuya Vurgun Pankartı - Son Dakika

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