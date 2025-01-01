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Mersin Yılbaşı İçin Hazır

Mersin’de gece boyunca 7 bin 121 personel ve 1,216 araç güvenlik için görev yapacak.

01.01.2025 00:49
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Mersin yılbaşına hazır

Vali Pehlivan: "Bu gece itibariyle 7 bin 121 personelimiz görevinin başında olacak"

MERSİN - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek görevlilere çikolata ikram etti. Yılbaşı dolasıyla alınan tedbirler hakkında bilgi veren Pehlivan, "Bu gece itibariyle toplam 7 bin 121 personelimiz ve bin 216 araç görevinin başında olacak" dedi.

Vali Pehlivan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin de yer aldığı Afet Koordinasyon Merkezi'nde Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ile diğer ilgili kamu kurumlarının yöneticileriyle toplantı yaptı.

"502 nokta bin 718 kamera ile izlenecek"

Toplantının ardından açıklama yapan Pehlivan, kentte yılbaşı gecesi nedeniyle insan ve araç trafiğinde yoğunluk yaşandığını ifade etti. Yılın son gecesi için tüm tedbirlerin alındığını belirten Pehlivan, Amacımız, vatandaşımızın huzur, sükunet ve güvenlik içerisinde her gün olduğu gibi bu günü de geçirmesidir. Hassasiyet arz eden bölgeler belirlenmiştir. Her türlü önlem ve tedbirler alınmıştır" diye konuştu.

İl genelinde 502 noktanın bin 718 kamera takip edildiğini belirten Pehlivan, alınan tedbirler ve görevli personel hakkında bilgi vererek, şöyle devam etti: "Emniyet Müdürlüğümüz bölgesinde 378 ekip ve 70 motorizeden oluşan 448 araç ile 3 bin 17 personel görev yapacak. Jandarma Komutanlığımıza bağlı 411 tim ve araç ile 2 dron olmak üzere bin 549 personel görev alacak. Sahil Güvenlik Komutanlığımız bünyesinde de denizlerimizde 8 yüzer unsurda 60, 6 kara timinde 28 ve karargahta 13 olmak üzere 101 personel görev yapacak" diye konuştu.

"Hassasiyet arz eden bölgeler belirlenmiştir"

Yılbaşı nedeniyle diğer kurumlardaki görevli personal sayısı hakkında da bilgiler veren Pehlivan, "Sağlık birimlerimiz ve hastanelerimizde bin 967 personel ve 112 ambulans görevinin başında olacak. Mersin AFAD 2 ekip, 2 araç ve 12 personel ile görev yapacak. İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze bağlı mobil göç noktası araçları 5 farklı noktada 5 araç ve 10 personel ile görevlerinin başında olacak. 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binamızda çağrı karşılama ve çağrı yönlendirme sürecinin titizlikle takip edilmesi için toplam 93 personelimiz görev yapacak. Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 9 farklı noktada 72 personelimiz 9 arazöz ile nöbet tutacak. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 159 araç ile 100 personel de görevinin başında olacak. MESKİ Genel Müdürlüğüne bağlı 200 kişiden oluşan 40 ekip, 60 araç ile görev yapacak. Bu gece itibariyle toplam 7 bin 121 personelimiz ve bin 216 araç görevinin başında olacak. Amacımız, vatandaşımızın huzur, sükunet ve güvenlik içerisinde her gün olduğu gibi bu günü de geçirmesidir. Hassasiyet arz eden bölgeler belirlenmiştir ve her türlü önlem ve tedbirler alınmıştır" dedi.

Anne-oğul yılbaşını nöbette geçirecek

Toplantının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nin birimleri ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Pehlivan, ekiplerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görevlilere çikolata ikram ederek yeni yılını kutlayan Pehlivan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli doktor Gülizar Özer ve oğlu Kayra Özer ile sohbet etti. Vali Pehlivan, yılbaşını nöbette geçirecek, babası da doktor olan Kayra Özer ve annesi Gülizar Özer'e başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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