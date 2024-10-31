Metula'da Roket Saldırısı: 5 Ölü

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İsrail'in kuzeyindeki Metula kasabasının yerel meclisi, Hizbullah tarafından düzenlenen roket saldırısında 4'ü yabancı uyruklu işçi olmak üzere toplam 5 kişinin öldüğünü iddia etti.

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılara Hizbullah karşılık vermeye devam ediyor. Hizbulllah, İsrail'in kuzeyindeki Metula kasabasına roketli saldırı düzenledi. Metula Yerel Meclisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4'ü yabancı uyruklu işçi olmak üzere toplam 5 kişinin öldüğü iddia edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, 2 roketin Metula'da açık bir alana düştüğünün tespit edildiğini belirtti. IDF ayrıca orta, yukarı ve batı Celile bölgeleri üzerinde 30 roketin durdurulduğunu açıkladı.

"Hizbullah komutanı öldürüldü"

IDf tarafından yapılan ayrı bir açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Borj Qalaouiye kasabasında dün gerçekleştirilen hava saldırısında Hizbullah'ın güdümlü tanksavar füze biriminin komutanı Muhammed Halil Aliyan'ın öldürüldüğünü bildirdi.

Aliyan, İsrail'in kuzeyindeki Nir Kayalığı bölgesine yönelik saldırılardan sorumlu olan Hajjar bölge birimindeki tanksavar dizisinin komutanıydı. - TEL AVİV