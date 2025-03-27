Mezarında Kedi Ölüsü Buldu - Son Dakika
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Mezarında Kedi Ölüsü Buldu

Antalya'da bir vatandaş, annesinin mezarının altında telef olmuş bir kedi buldu ve duruma tepki gösterdi.

27.03.2025 15:38
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Annesinin mezarında 'rüzgar gülü' görünce şüphelendi, toprağı kazınca dehşete düştü

Mezarın üst kısmındaki kartonla çevrilmiş alanı kazan vatandaş, tahtanın altında poşette kedi ölüsünü görünce çileden çıktı

İsmini vermek istemeyen vatandaş: "Hiç mi yer bulamadınız. İnsana saygınız mı yok. Hayvana saygınız var ama ölen bir insana saygınız yok"

ANTALYA - Antalya'da annesine ait mezara kağıttan rüzgar gülü bırakıldığını ve toprağın eşelendiğini fark eden vatandaş, kartonlarla çevrili alanı kazdığında dehşete düştü. Mezarın sağ üst kısmını kazan vatandaş, telef olan bir kedinin gömüldüğünü fark edince gözlerine inanamadı. O anlar cep telefonuyla kaydeden vatandaş, "Hiç mi yer bulamadınız. İnsana saygınız mı yok. Hayvana saygınız var ama ölen bir insana saygınız yok" diyerek duruma tepki gösterdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerinde bulunan Türbeli Mezarlığı'nda meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Türbeli Mezarlığı'nda bulunan annesine ait kabri ziyarete giden bir vatandaş, mezarın üzerine kağıttan rüzgar gülü konuğunu ve toprağın eşelenerek bir bölümünün karton ile çevrildiğini gördü. Durumdan şüphelenen vatandaş, mezarı ziyarete gelen çocukların yapmış olabileceğini düşünerek ilk önce yakınlarına durumu anlattı. Ancak yakınlarının böyle bir şeyden bilgisi olmadığını söylemesi üzerine bugün sabah saatlerinde tekrar mezarlığa geldi.

Annesinin mezarına kedi gömmüşler

Annesinin mezarı üzerinde kartonlar ile çevrili alanı kazmaya başlayan vatandaş, bir süre sonra çıkan tahtayı kaldırdığında poşet içerisinde gömülü bir canlı olduğunu fark etti. İlk başka poşet içerisinde bir bebeğin gömülmüş olabileceğini düşünen vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi tarafından açılan poşetten yakın zamanda telef olmuş bir kedi çıktı.

"Ölen insana saygınız yok"

Annesine ait mezara bir kedinin gömülmesine cep telefonuyla kayda girip tepki gösteren vatandaş, "Hayvan sevgisi olan arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz annemin mezarı. Kedisi ölmüş, buraya annemin mezarının içine defnetmiş. Hiç mi yer bulamadınız. İnsana saygınız mı yok. Hayvana saygınız var ama ölen bir insana saygınız yok. Bu mudur hayvan sevgisi, bu mudur duyarlılık" dedi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Antalya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mezarında Kedi Ölüsü Buldu - Son Dakika

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