Mezarlıkta Skandal Paylaşım - Son Dakika
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Mezarlıkta Skandal Paylaşım

Mezarlıkta Skandal Paylaşım

Antalya'da iki genç kız mezarlıkta kola içip iskambil oynayarak tepki topladı.

14.03.2025 19:01
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Antalya'da iki genç kızın mezarlıkta çektiği ve sosyal medyada, "İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi" yorumu ile paylaştığı görüntüler tepkiye neden oldu.

Antalya'da iki genç kız, şehir merkezindeki bir mezarlıkta bulunan mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayarak kola içti. Bu anları fotoğraf ve video çekerek kayda alan 2 genç kız o görüntüleri, "İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi" yorumu ile sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerin diğer sosyal medya hesaplarından da yayılmasının ardından genç kızların paylaşımı çektiği görüntüler tepki aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülere "Yaşayan insanlara olan saygısızlığı görüyoruz da, bari ölülere saygınız olsun. Rezillikten sınır tanımayan birileri maalesef var" yorumu yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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