Midyat\'ta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Mardin'in Midyat ilçesinde esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Akçakaya Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, komşu olan iki esnaf arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında V.T. ve İ.Y. isimli şahıslar, aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kavga anı, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN