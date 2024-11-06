Mikser Sürücüsüne Ceza

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Adıyaman'da seyir halinde ilerlediği esnada yola çimento döken mikser sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarında seyir halinde olduğu esnada yola çimento döken beton mikserini fark eden trafik polis ekipleri, beton mikserinin seyir halindeyken yola beton ilerlediği bilgisi aldı. Mikseri durduran trafik polis ekipleri sürücüye 2 bin 946 TL para cezası uyguladı. - ADIYAMAN