İtalya'da hayat pahalılığı protestosu: Milano'da polis göstericilere gazla müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

İtalya'da hayat pahalılığı protestosu: Milano'da polis göstericilere gazla müdahale etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya\'da hayat pahalılığı protestosu: Milano\'da polis göstericilere gazla müdahale etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Giorgia Meloni hükümetini ve artan hayat pahalılığını protesto etmek için Milano'da yürüyen 5 binden fazla kişiden bazı gruplar, Duomo Meydanı'nda polisle karşı karşıya geldi. Taş ve sert cisim atılmasının ardından polis göz yaşartıcı gaz kullandı, mağazalar kepenk indirdi. İtalyan basını çok sayıda yaralı ve gözaltı olduğunu yazdı; Bologna ve Torino'daki eylemlerde de tazyikli su kullanıldı.

İtalya'nın Milano kentinde hayat pahalılığı ve Başbakan Giorgia Meloni hükümetine karşı düzenlenen ve 5 binden fazla kişinin katıldığı protesto yürüyüşünün ardından polisle göstericiler arasında çatışma çıkarken, güvenlik güçleri taş ve sert cisimler atan gruplara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

DUOMO MEYDANI'NDA GÖZ YAŞARTICI GAZ

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde hayat pahalılığı ve Başbakan Giorgia Meloni hükümeti aleyhinde beş binden fazla kişinin katılımıyla protesto yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından kent merkezinde protestocular arasından bazı gruplar ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis, Milano Katedrali'nin önündeki Piazza del Duomo Meydanı'nda çıkan çatışmalarda taş ve sert cisimler atan göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Bazı göstericiler, bariyer ve çevredeki işletmelerden aldıkları masalarla barikat kurdu. Çevre sokaklara yayılan çatışmalar sırasında toplu taşıma durakları ve bazı tarihi binaların camları zarar gördü. Polis, göstericileri lüks alışveriş merkezinin de bulunduğu alanlardan uzaklaştırmaya çalışırken, turistler kent merkezinden kaçtı. Olaylar sırasında mağazalar kepenk indirdi, bazı çalışanlar ve turistlerin içeride mahsur kaldığı olaylar yaşandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, gösterilerde çok sayıda kişi yaralandı ve bazı göstericiler gözaltına alındı.

BOLOGNA VE TORİNO'DA DA MÜDAHALE

Bologna ve Torino kentlerindeki protestolarda da polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

CUMA GÜNÜ 400 BİNDEN FAZLA KİŞİ SOKAKTAYDI

İtalya'da Cuma günü de "No Meloni Day" başlıklı öğrenci gösterileri düzenlenmiş ve 400 binden fazla kişinin sokağa döküldüğü gösterilerde Roma ve Torino şehirlerinde polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Ülkede hayat pahalılığına karşı düzenlenen eylemler, Fransa ve Arnavutluk'ta eğitim şartları ve ekonomik sorunlar nedeniyle yükselen protestolar ve bir "Avrupa baharı" dalgasından söz edilmeye başlanan bir dönemde geldi.

Kaynak: İHA
UluslararasıGüvenlik3. SayfaBolognaGüncelTorinoMilanoİtalyaPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!
Düğüne giden aile kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı Düğüne giden aile kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 8 yıl sonra yendi Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti
23:11
Fransa’da sokaklar savaş alanına döndü: Tarihi belediye binası ateşe verildi
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü: Tarihi belediye binası ateşe verildi
23:07
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
22:53
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
21:54
Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler
Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 23:28:46. #.0.2#
SON DAKİKA: İtalya'da hayat pahalılığı protestosu: Milano'da polis göstericilere gazla müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei