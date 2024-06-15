Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Çukurca'daki Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ettiği bildirildi. Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi, ziyaretin ardından Mehmetçikle birlikte akşam yemeği yedi. - ANKARA