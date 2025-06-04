Milli Sporcunun Darp Edilmesi - Son Dakika
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Milli Sporcunun Darp Edilmesi

04.06.2025 19:14
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Milli sporcu Semih Topçu, patronunun silah çekip darp etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Milli sporcuya pusu kurup, silah çektiler...Dakikalarca böyle darp ettiler

'Vur' emri verdi, Türkiye'yi temsil eden sporcuyu tekme tokat iş arkadaşlarına böyle dövdürdü

Milli sporcuya patronu silah çekti, iş arkadaşları dayak attı

Milli sporcuya mobinge maruz bıraktılar, iş yerine çağırıp önce silah çektiler sonra darp ettiler

BURSA - Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden milli sporcu Semih Topçu, çalıştığı spor salonunda izinli gününde çalışmadığı için mobinge maruz bırakıldı. İzinli gününde işletme sahibi tarafından çağırılan Topçu'ya işletme sahibi tarafından silah çekildi. Bununla da yetinmeyen şahıs, yanındaki korumalarına 'Vur' emri verip milli sporcuyu tekme tokat dövdürdü. O anlar kameraya yansırken, saldırıya maruz kalan Topçu'nun duruşunu ve istifini bozmaması dikkat çekti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Odunluk Parkora AVM'deki bir spor salonunda bir süre önce işe başlayan vücut geliştirme şampiyonu ve badmintonda altın madalyası bulunan milli sporcu Semih Topçu, iddiaya göre mobinge uğramaya başladı. Salon sahibi, Baki K. Topçu'yu telefonla arayıp, kendisinden fazla mesaisi yapmasını istedi. Fakat milli sporcu bu teklifi kabul etmeyince telefonla hakaretlere maruz kaldı.

İş yerine çağrıldı

Kendisini işletmeye çağıran işletme sahibi Baki K., iddiaya göre, odasına konuşmak için gelen milli sporcuya silah çekip tehditler savurdu. Hemen arkasından içeri giren Baki K.'nin korumaları işletme sahibinden 'Vur' emri almasıyla milli sporcuyu dakikalarca tekme tokat darp etti. Tüm olanlara rağmen milli sporcunun istifini bozmadığı anlar dikkat çekerken, maruz kaldığı darp sonucu vücudunda kırıklar oluştu.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Yaşadığı mağduriyet üzerine Topçu, iki şüpheliden de şikayetçi oldu. İşyeri sahibi Baki K., gözaltı kararının ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi alırken, 2.5 ay sonra serbest bırakıldı. 13 suç kaydı bulunan ve 10 gün firar eden koruması Yusuf İslam D., ise teslim olmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da 13 yıldır vücut geliştiren ve 3-4 yıl önce pandemi nedeniyle spor salonları kapalı olduğu için evinin 15 metrekarelik odasında antrenman yapan Semih Topçu Sırbistan'da düzenlenen 'elite procard' yarışmasında şampiyonlar şampiyonu oldu. Topçu badmintonda da altın madalya kazandı

Kaynak: İHA

3-sayfa, Türkiye, Şiddet, Bursa, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milli Sporcunun Darp Edilmesi - Son Dakika

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