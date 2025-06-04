Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler - Son Dakika
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Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

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Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
04.06.2025 10:08  Güncelleme: 11:43
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Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
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Bursa'da çalıştığı spor salonunda izinli gününde mobinge maruz kalan milli sporcu Semih Topçu, işletme sahibi tarafından silahla tehdit edilip darp edildi.

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden milli sporcu Semih Topçu, çalıştığı spor salonunda izinli gününde çalışmadığı için mobinge maruz bırakıldı. İzinli gününde işletme sahibi tarafından çağırılan Topçu'ya işletme sahibi tarafından silah çekildi.

DAKİKALARCA DÖVDÜLER

Bununla da yetinmeyen şahıs, yanındaki korumalarına 'Vur' emri verip milli sporcuyu tekme tokat dövdürdü. O anlar kameraya yansırken, saldırıya maruz kalan Topçu'nun duruşunu ve istifini bozmaması dikkat çekti. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir spor salonunda bir süre önce işe başlayan vücut geliştirme şampiyonu ve badmintonda altın madalyası bulunan milli sporcu Semih Topçu, iddiaya göre mobinge uğramaya başladı. Salon sahibi, Baki K. Topçu'yu telefonla arayıp, kendisinden fazla mesaisi yapmasını istedi. Fakat milli sporcu bu teklifi kabul etmeyince telefonla hakaretlere maruz kaldı.

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

İŞ YERİNE ÇAĞRILDI

Kendisini işletmeye çağıran işletme sahibi Baki K., iddiaya göre, odasına konuşmak için gelen milli sporcuya silah çekip tehditler savurdu. Hemen arkasından içeri giren Baki K.'nin korumaları işletme sahibinden 'Vur' emri almasıyla milli sporcuyu dakikalarca tekme tokat darp etti. Tüm olanlara rağmen milli sporcunun istifini bozmadığı anlar dikkat çekerken, maruz kaldığı darp sonucu vücudunda kırıklar oluştu.

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Yaşadığı mağduriyet üzerine Topçu, iki şüpheliden de şikayetçi oldu. İşyeri sahibi Baki K., gözaltı kararının ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi alırken, 2.5 ay sonra serbest bırakıldı. 13 suç kaydı bulunan ve 10 gün firar eden koruması Yusuf İslam D., ise teslim olmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da 13 yıldır vücut geliştiren ve 3-4 yıl önce pandemi nedeniyle spor salonları kapalı olduğu için evinin 15 metrekarelik odasında antrenman yapan Semih Topçu Sırbistan'da düzenlenen 'elite procard' yarışmasında şampiyonlar şampiyonu oldu. Topçu badmintonda da altın madalya kazandı

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Şiddet, Hukuk, bursa, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Şevki Sünger:
    13 sabıka kaydı ve yine dışarıda bu ne demek akp yi gözü kapalı savunan trollerre soruyorum .Eğer size yada çocuğunuza biri bunu yapsa razı gelir misiniz bu karara yada tekrar bizi ne zaman dövecekler diye üç buçuk atarak mı gezersiniz 18 2 Yanıtla
  • 315701:
    kaslı bıcler.. 19 0 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Salon sahibi seni kim koruyacak? 16 0 Yanıtla
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