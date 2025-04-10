Minguzzi'nin Mezarı Tahrip Edildi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına zarar verilmesine ve ailesinin tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi mezarının tahrip edilmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan sanıkların yakınları ve arkadaşlarının sistematik olarak maktulün ailesine sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı, uzun namlulu tüfek resimleri gönderdikleri olayla ilgili de başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin tespiti için çalışmaların yürütüldüğü öğrenildi.

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi 24 Ocak 2025'te 2 kişi tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Minguzzi'nin defnedildiği Osmaniye Mezarlığı'ndaki mezarı bugün tahrip edilmişti. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Öte yandan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik, sanıkların yakınları ve arkadaşlarının sistematik olarak sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı, uzun namlulu tüfek resimleri gönderdikleri olayla ilgili olarak da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne şüpheli tespiti için talimat verildiği öğrenildi.