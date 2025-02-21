Miniklerden Polisle Şarkı Eğlencesi

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Erzincan'da Hacı Kamber Torun Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri, polis aracının megafonundan şarkı söyleyerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, minik öğrencilerin şarkı söyleme isteğini geri çevirmeyerek örnek bir davranış sergiledi. Erzincan Organize Sanayi'de bulunan Hacı Kamber Torun Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri, polis ağabeylerinden şarkı söylemek için megafonu istediler. Çocukların bu isteğini kırmayan polisler, onlara unutulmaz bir anı yaşattı.

Polis aracının megafonunu alan minik öğrenciler, büyük bir coşkuyla şarkılar söylediler. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, polislerin de bu anlamlı anlara ortak olması takdirle karşılandı. - ERZİNCAN