Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Minnetler köyünde jandarma ekipleri, traktör sürücülerini bilgilendirildi.
Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor. Jandarma ekipleri, Minnetler köyünde traktörlerde yanıp sönen sarı ışıklı dönerli uyarı lambası bulundurmaları, traktör römorklarında iki adet arka işaret levhası (reflektör) bulundurmaları, traktör kazaları ve devrilmelerinde meydana gelen ölüm ve yaralanmaları azaltmaya yönelik rops demiri kullanımın önemi, alkollü araç kullanmanın sakıncaları konuları hakkında bilgilendirme yaptılar. Traktör sürücülerinden gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri, ayrıca bilgilendirme amaçlı broşür ve afiş dağıttılar. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Minnetler köyünde traktör sürücülerine bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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