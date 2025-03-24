Miras Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kardeşini öldürdüğü öne sürülen ağabey ve eşi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Y. (42) ve ağabeyi A.Y. (44) arasında uzun süredir devam eden miras anlaşmazlığı, tarlada karşılaşmalarıyla yeniden alevlendi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., kardeşine bıçakla saldırdı ve ardından silahla ateş etti. Ağır yaralanan Yunus Y., kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yunus Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçmaya çalışan A.Y. ve eşi S.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ADANA