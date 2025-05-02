Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü - Son Dakika
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Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü

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Kocaeli Kartepe'de miras davası sebebiyle husumetleri bulunan amca yeğen arasında sokak ortasında tartışma başladı. Kaçan yeğenini araçla takip ederek kaza yaptıran amca, yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

02.05.2025 23:02  Güncelleme: 23:24
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Acısu Mahallesi'nde amca Kenan A., miras davası sebebiyle aralarında husumet bulunan yeğeni Muhammet A'nın evinin önüne gitti.

Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü

TAKİP ETTİĞİ YEĞENİNE KAZA YAPTIRDI

Amca yeğen arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Muhammet A., aracına binerek kaçtı. Kenan A. yeğenini arabayla takip ederek sıkıştırdı. Meydana gelen takipte taraflar birbirine çarparak kaza yaptı.

Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Kaza sonrasında otomobilinden inen Kenan A., pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü

AMCA GÖZALTINDA

Kenan A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde inceleme yapıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gakko 23:
    o paranın da. o amcanında Allah bildiği gibi yapsın yazık be kimbilir yeğen neyaptı o ayrı amcasın 24 0 Yanıtla
  • engin7976744:
    Parayı ilahlaştırmanın sonu... 16 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    20 sene önceye kadar söz senetmis mirasa ihtiyaç bile duymuyordu insanlar herkes kendi yağında kavruluyordu şimdi herkes aç bir düğün yapmak bir milyon kardeşim şaka gibi eskiden düğünde takılan takılar düğünü kurtarıyordu şimdi gram altının küçüğü çıkmış bırak altın takmayı düğüne girmeye mazot parasının hesabını yapar olduk 11 3 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    Karakola direksiyonu kısaydın be kardeşim , belli canına kastetmiş bu cani , yazık etmiş gençliğine Allah rahmet eylesin 10 0 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    amca şimdi boğu iyi yer 2 0 Yanıtla
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