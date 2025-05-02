Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Acısu Mahallesi'nde amca Kenan A., miras davası sebebiyle aralarında husumet bulunan yeğeni Muhammet A'nın evinin önüne gitti.
Amca yeğen arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Muhammet A., aracına binerek kaçtı. Kenan A. yeğenini arabayla takip ederek sıkıştırdı. Meydana gelen takipte taraflar birbirine çarparak kaza yaptı.
Kaza sonrasında otomobilinden inen Kenan A., pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kenan A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde inceleme yapıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü - Son Dakika
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