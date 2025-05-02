Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü

Tuna Han:

20 sene önceye kadar söz senetmis mirasa ihtiyaç bile duymuyordu insanlar herkes kendi yağında kavruluyordu şimdi herkes aç bir düğün yapmak bir milyon kardeşim şaka gibi eskiden düğünde takılan takılar düğünü kurtarıyordu şimdi gram altının küçüğü çıkmış bırak altın takmayı düğüne girmeye mazot parasının hesabını yapar olduk