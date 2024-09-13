Mirasta Kanlı Kavga: Amca Tüfekle Vuruldu

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yeğeni tarafından tüfekle vurulan amca hayatını kaybetti.

Olay, Mudanya ilçesine bağlı Çayönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.H.A.(65) ile amcası T.A.(82) arasında miras kavgası çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Kavgada yeğen, 82 yaşındaki amcasını tüfekle vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri şüpheli İ.H.A.'yı gözaltına alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 82 yaşındaki T.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İ.H.A., karakolda alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA