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MİT, Halep'te DEAŞ'ın Sıddık Taburu Sorumlusu'nu yakaladı - Son Dakika
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MİT, Halep'te DEAŞ'ın Sıddık Taburu Sorumlusu'nu yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri ile birlikte düzenlediği operasyonla Halep'te DEAŞ'ın sözde Sıddık Taburu Sorumlusu Abdullah El Cündi'yi yakaladı. MİT, El Cündi'nin Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında bulunduğunu tespit etti ve operasyon için harekete geçti. Operasyon sonucunda El Cündi sağ olarak ele geçirildi ve ifadesinde DEAŞ'ın Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğunu itiraf etti. Operasyon neticesinde DEAŞ'ın eylem planlamaları deşifre edilerek, örgütün çalışmaları akamete uğratıldı.

MİT, Halep\'te DEAŞ\'ın Sıddık Taburu Sorumlusu\'nu yakaladı
01.01.2024 - 11:08,
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri ile birlikte düzenlediği operasyonla Halep'te DEAŞ'ın sözde Sıddık Taburu Sorumlusu Abdullah El Cündi'yi yakaladı.

MİT, Abdullah El Cündi'nin Suriye'de bulunan Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında bulunduğunu tespit etti. El Cündi'ye operasyon için düğmeye basıldı.

MİT tarafından sağlanan istihbari destek ile SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçleri Fırat Kalkanı Harekatı Alanı içerisindeki El Bab'da operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde, DEAŞ'lı El Cündi sağ olarak ele geçirildi.

İfadesi alınan El Cündi, DEAŞ'ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Alanı'nda bulunan Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olunduğunu itiraf etti. Cündi, DEAŞ'lı militanların bunun için zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini de söyledi. El Cündi, ayrıca Sıddık Taburu bünyesinde eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri de verdi. Operasyon neticesinde DEAŞ'ın eylem planlamaları deşifre edilerek, örgüt çalışmaları akamete uğratıldı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa MİT, Halep'te DEAŞ'ın Sıddık Taburu Sorumlusu'nu yakaladı - Son Dakika


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