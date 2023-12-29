MİT, Suriye\'de PKK/YPG\'nin sözde Tabka sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de askeri birliklere saldırı planlayan terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham'ı düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat alanlarındaki Türk askerlerine yönelik eylemleri organize edenlerden biri olan "Abu Dahham" kod adlı terörist Ömer Abdullah el Dahham'ı düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat alanlarında faaliyeti tespit edilen el Dahham, MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından takibe alınarak adım adım izlendi. El Dahham, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Tabka'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Ömer Abdullah el Dahham, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Tabka istihbarat biriminde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu. Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarında bizzat yer alan terörist, 2017 yılından beri Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat alanlarındaki TSK üs bölgelerine yönelik eylemlerin de organizasyon ekibinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu. - ANKARA