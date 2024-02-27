MİT, YPG-YPJ'nin sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, YPG-YPJ'nin sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

27.02.2024 09:54  Güncelleme: 10:32
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesindeki başarı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'i Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

FÜZE SALDIRILARININ PLANLAYICI

Terör örgütüne 2011 yılında katıldığı belirtilen Ahmed, Irak'taki silahlı ve ideolojik eğitimin ardından, Suriye'ye geçiş yaptı. Ahmed'in, Tel Rıfat'taki Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Türk güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını veren sorumlulardan olduğu ifade edildi.

MİT YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed'i etkisiz hale getirdi
MİT, YPG-YPJ\'nin sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Kaynak: İHA

Suriye, YPG, Güvenlik, Dış Politika, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT, YPG-YPJ'nin sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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