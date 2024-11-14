Motokurye, Üst Geçitte İntihar Girişimini Engelledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Motokurye, Üst Geçitte İntihar Girişimini Engelledi

Geniş Video İzle

Antalya'da bir motokurye, üst geçitte intihar girişiminde bulunan bir gence anlık hamle yaparak hayatını kurtardı. Olay sırasında çevredekiler, motokuryenin cesaretine alkışla ödüllendirdi.

14.11.2024 20:01  Güncelleme: 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olaya seyirci kalamadı, yaptığı hamle ile alkış aldı

Üstgeçide çıkan gence motokuryeden hayat kurtaran hamle

ANTALYA - Antalya'da kız arkadaşı ile yaşadığı sorun nedeniyle üst geçide çıkan bir genç ekiplere zor anlar yaşattı. Olaya kayıtsız kalamayan ve yaptığı hamle ile gencin üzerine çullanarak etkisiz hale getiren bir motokurye çevredekilerden alkış aldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Bir kişinin üst geçitte korkulukların dış kısmında olduğunu gören vatandaşlar ve yoldan geçen sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler ismi öğrenilemeyen genci eyleminden vazgeçirmek için iletişim kurmaya çalıştı. Bu sırada her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri yolu araç trafiğine kapatırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yola atlama yatağı kurdu.

Motokuryeden beklenmedik hamle

Kız arkadaşı ile yaşadığı sorun nedeniyle üstgeçide çıktığı öğrenilen genci polis ekipleri ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Kız arkadaşının gelmesini isteyen genç zaman zaman yaptığı ani hareketlerle yürekleri ağza getirdi. Polis ekiplerinin genci eyleminden vazgeçirmek için yaptığı görüşmeler sırasında olaya şahit olan ve yaşananlara kayıtsız kalamayan bir motokurye sessiz bir şekilde gence yaklaştı. Polislerle konuşan gence arkadan yaklaşan motokurye bir anlık dalgınlığından faydalanarak yere yatırdı. Motokuryenin bu hareketi o sırada olayı izleyen vatandaşlar tarafından alkışlandı.

"Arkasından yaklaşım yere yatırdım"

Berkan Ümit Akbulut, "Ben buradan iki kere geçtim. İlk geçişimde arkadaşı gördüm. İntihar olayı olduğunu söyledi çevredekiler. Kültür tarafına siparişe gidiyordum, ikinci kez geçerken tekrar gördüm. Motoru köprünün altına çekerek asansörden çıktım. Polis abilerimiz onunla konuşurken de yaklaşıp arkasından sarıldım, hemen yere yatırdım. Bir şeyi önlemiş olduk hiç değilse, bizde sevinçliyiz. Allah kimsenin başına vermesin. Ne derdi var bilemeyiz sonuçta" dedi. Ekipler tarafından üst geçitten indirilen genç ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Motokurye, Üst Geçitte İntihar Girişimini Engelledi
Kaynak: İHA

Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motokurye, Üst Geçitte İntihar Girişimini Engelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Almanya’da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü Almanya'da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
09:15 Zeynep Bastık ’’en seksi Türk kadını’’ seçildi, sosyal medya ikiye bölündü Zeynep Bastık ''en seksi Türk kadını'' seçildi, sosyal medya ikiye bölündü
09:13 Cübbeli Ahmet’in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti Cübbeli Ahmet'in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti
09:11 Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar
09:05 Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi
09:03 Galatasaray, Devler Ligi’nde büyük hezimete uğradı Galatasaray, Devler Ligi'nde büyük hezimete uğradı
08:38 Mbappe’nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
08:07 Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 20:38:49. #1.13#
SON DAKİKA: Motokurye, Üst Geçitte İntihar Girişimini Engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.