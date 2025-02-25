Motorcu Dostu Bariyer Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Motorcu Dostu Bariyer Çağrısı

Motosiklet tutkunları, kazalarda hayat kaybına neden olan bariyerler için 'motorcu dostu' talep etti.

25.02.2025 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet tutkunları 'Motorcu Dostu Bariyer' istedi

ANTALYA - Antalya'da motosiklet tutkunları son dönemde yaşanan kazalarda özellikle bariyerler nedeniyle çok sayıda motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesi nedeniyle 'Motorcu Dostu Bariyer İstiyoruz' konvoyu düzenledi.

Son olarak 14 Şubat tarihinde Antalya'da polis memuru Cuma Şimşek'in kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybettiği kazanın ardından motosikletçiler düzenledikleri konvoyla motorcu dostu bariyerler çağrısında bulundu. Motosiklet sürücüleri, motosiklet kazalarında ciddi yaralanmalara neden olan mevcut bariyer sistemine tepki göstererek trafikte karşılaştıkları riskleri en aza indirmek ve güvenliği artırmak amacıyla motorcu dostu bariyerler istedi.

Konvoy düzenlediler

Çok sayıda motosiklet tutkununun katıldığı ve yaklaşık 15 kilometrelik konvoyun ardından yapılan basın açıklamasında konuşan İsmail Biçer, motorcu dostu bariyerlerin kaza anında ciddi yaralanmaları önleyebileceğini belirterek, "Geleneksel bariyerler, motosiklet kazalarında ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açabilirken, motorcu dostu bariyerler bu riskleri en aza indirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, tüm yetkili kurumları ve karar alıcıları bu hayati öneme sahip bariyerlerin yaygınlaştırılması ve uygulanması konusunda acilen harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.

"Sürücülerin hayatını korumak için gerekli"

Son yıllarda Türkiye'de motosiklet kullanımının hızla arttığını ancak motosiklet sürücülerine yönelik güvenlik önlemlerinin aynı hızda gelişmediğinin altını çizen Biçer, "Özellikle riskli kavşaklarda ve ana arterlerde hayati öneme sahip olan motorcu dostu bariyerler, kazaların sonuçlarını hafifletmek ve sürücülerin hayatını korumak için büyük bir gerekliliktir. Bu bariyerlerin uygulanması, yalnızca motosiklet sürücülerinin güvenliğini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda genel trafik güvenliğine de önemli katkılar sunacaktır. Unutmayalım ki güvenli yollar, yalnızca otomobil sürücüleri için değil, tüm yol kullanıcıları için oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Genel trafik güvenliğine de katkı sağlayacaktır"

Motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmak için başta yetkililer olmak üzere tüm kamuoyunu, sivil toplum kuruluşlarını projeye destek vermek, farkındalık oluşturmak için çağrıda bulunan Biçer, "Genel anlamda insanlarda 'hız yapmayın, kurallara uyun' şeklinde bir düşünce mevcut. Ama konu sadece hız değil. Düz yolda bile trafik kazası olmaktadır. Sadece virajlarda değil, düz yollarda dahil olmak üzere bütün bariyerlerde uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Motorcu dostu bariyerlerin uygulanması sadece motosiklet kullanıcıların güvenliğini sağlamakla kalmayacak aynı zamanda genel trafik güvenliğine de katkı katacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, trafik, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motorcu Dostu Bariyer Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
23:33 Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız
23:21 Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic’in derbi performansı ortaya çıktı Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic'in derbi performansı ortaya çıktı
23:16 Mourinho’dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi Mourinho'dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi
23:16 Trabzonspor, maçlarını Vincic’in yönetmesi için TFF’den talepte bulundu Trabzonspor, maçlarını Vincic'in yönetmesi için TFF'den talepte bulundu
23:00 Vatikan: Papa’nın sağlık durumunda hafif bir iyileşme gözlemleniyor Vatikan: Papa'nın sağlık durumunda hafif bir iyileşme gözlemleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 17:58:05. #1.13#
SON DAKİKA: Motorcu Dostu Bariyer Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.