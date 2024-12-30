Motosiklet Hırsızı Kısa Sürede Yakalandı

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir gece 2 ayrı motosikleti çalan şüpheli, polisin güvenlik kameralarındaki dikkatli çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; 19 Aralık 2024 günü Sarayköy ilçesinde bir ikametin önünden ve Sarayköy Otogarı içerinde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayının ihbar edilmesi üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince detaylı bir çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını titiz bir şekilde inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından Sarayköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ