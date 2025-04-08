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Motosiklet Hırsızlarına Suçüstü

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Maltepe ve Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalanarak adliyeye sevk edildi.

08.04.2025 01:50
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Maltepe ve Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı: 4 şüpheli suçüstü yakalandı

İSTANBUL - Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 21 Mart 2025 tarihinde Maltepe Altıntepe Mahallesinde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli şahsıların tespitine yönelik 16 günde toplamda 126 güvenlik kamerasını inceleyene ekipler, iki şüpheli şahsın olay yeri adrese gelerek motosikletin kilidini kırdıkları ve çaldıkları motosikleti iterek olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Motosikleti çalıştırdıktan sonra 12 farklı güzergah kullanarak Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesinde bulunan bir otoparka gittikleri, motosikleti saat 01.00 sıralarında adrese bıraktıkları, saat 22.00 sıralarında iki şüphelinin otoparka gelerek motosikleti otoparktan aldığı tespit belirlendi.

4 şüpheli yakalandı

Devam eden çalışmalarda şüphelilerin kullanmış oldukları otoparkta 5 Nisan 2025 tarihinde çalıntı olabileceği değerlendirilen bir motosiklet görülerek yapılan sorgulamada, bu motosikletin de Ataşehir İçerenköy Mahallesinden çalıntı olduğu belirlendi. 5 Nisan 2025 tarihinde şüpheli şahıslara yönelik gözlem yapıldığı sırada saat 21.30 sıralarında otoparkta bulunan çalıntı motosikleti almaya gelen E.D. ve E.Ö. suçüstü yapılarak yakalandı. Şüphelilerin birlikte hareket ettikleri S.Y. ve M.B.K.'da olay yeri yakınında E.D. ve E.Ö.'yü bekledikleri araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan 4 şahıs, 'motosiklet hırsızlığı' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Hırsızlarına Suçüstü - Son Dakika

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