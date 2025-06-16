Motosiklet Kazası: Cezaya Tepki - Son Dakika
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Motosiklet Kazası: Cezaya Tepki

16.06.2025 14:07
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Ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücü, kazadan dolayı 37 bin TL ceza almasına tepki gösterdi.

Yaralandığı kazada ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 37 bin TL'lik ceza uygulanan sürücüden cezaya tepki

HATAY - Hatay'da otomobille, motosikletin çarpışmasıyla yaşanan kazada motosikletteki 2 kişi yere savrularak yaralanırken kaza anı kameraya yansıdı. Ehliyetsiz motosiklet kullanan motosiklet sürücü Şahin Kuşkonmaz, yaralandığı kazada kendisine uygulanan 37 bin TL'lik idari para cezasına tepki gösterdi.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu olan kadın sürücünün yönetimindeki 31 APS 007 Toyota marka otomobil, 'U dönüşü' yaptığı esnada karşıdan gelen 31 ANF 167 plakalı Şahin Kuşkonmaz idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle yere savrulan 2 kişi yaralandı. Otomobilin 'U dönüşü' yaptığı esnada karşıdan gelen motosikletin çarpma anı saniye saniye kameraya yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipler, yere savrulan 2 yaralıya ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili incelemelerin ardından polis ekipleri, motosiklet sürücüsü Şahin Kuşkonmaz'a ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve çeşitli maddelerden 37 bin TL idari para cezası uyguladı. Kazada hem yaralanan hem de 37 bin TL para cezası alan Şahin Kuşkonmaz, yaşananlara tepki göstererek kazadan dolayı otomobil sürücüsünde şikayetçi olduğunu söyledi.

"Durumum ve suçumun olmadığı halede hem kaza yapıp yaralandım, hem de 37 bin TL para cezası yedim"

Otomobille motosikletin çarpışmasından yaralanan ve ehliyetsizlikten 37 bin TL para cezası alan Şahin Kuşkonmaz, "Motosikletle giderken aninde araba önüme çıktı ve kurtaramadım. Kurtaramadığım için kaza yaptım ve bu haldeyim. Şeridimde motosiklet sürüyordum ama aniden araba çıkınca kornaya basmama rağmen durmadı. Araba durmayınca ben sağ şeride kırıp kurtarmaya çalıştım ama kurtaramayınca araba motosikletimin arka tarafına vurdu. Araba vurunca 2 kişi yola savrulduk. Olay yerine ambulans ve trafik polisi geldi. Arabanın sürücüsü bir kadındı ve arabada 5 veya 6 kişi vardı. Arabadan kaçtılar ve 2 kişi kaldı. Çarpan arabadakiler, hiçbir şekilde müdahale etmediler. Kazadan dolayı kolum ve ayaklarım asfaltta sürtündüğüm için yaralandım ama şükür ki kırık yok. Sürücülerin kurallara uymalarını istiyorum. Ehliyetim yoktu ama ehliyet almak için başvurmuştum. Bundan dolayı 37 bin TL para cezası yedim. Durumum ve suçumun olmadığı halede hem kaza yapıp yaralandım hem de 37 bin TL para cezası yedim. Şu anda çalışamıyorum ve 4 çocuğum var. Ben fırıncılık yapıyorum ama işe gidemiyorum. Kazadan dolayı sürücüden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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