Motosiklet, MNG Kargo aracının kapısına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet, MNG Kargo aracının kapısına çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halinde olan bir motosiklet, yol kenarında duran MNG Kargo'ya ait aracın sürücüsü tarafından açılan kapısına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.07.2024 16:00
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halinde olan motosiklet yol kenarında duran MNG Kargo'ya ait aracın sürücüsü tarafından açılan kapısına çarptı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.20 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AD 1462 plakalı MNG Kargo'ya ait araçla kargo dağıtımı yapan H.Y., aracı yol kenarında durdurdu. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Ferdi S. idaresindeki 07 UY 376 plakalı motosiklet, kargo aracından inmek isteyen Harun Y.'nin açtığı aracın kapısına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan Hülya S. asfalt zemine düşüp yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet, MNG Kargo aracının kapısına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet, MNG Kargo aracının kapısına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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