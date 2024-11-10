Motosikletli Gruptan Otoyolda Tehlike

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İstanbul Çevre Yolu Sultangazi sapağı mevkiinde motosikletli bir grup araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Grup, kilometrelerce araçların arkalarında manevra yapıp önlerine kırarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Çevre Yolu Sultangazi sapağı mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, motosikletli bir grup otoyolda seyir halinde olan araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Motosikletle araçların arkalarına yaklaşarak manevra yapan kişiler zaman zaman önlerine geçtikleri araçları yavaşlattı. Otoyolda trafiğin tehlikeye düşmesine neden olan motosikletlilerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kask takmayan bazı motorcuların zaman zaman yolda yavaşlayarak trafiği yavaşlattığı diğerlerinin eğlendiği, gruptaki diğer kişilerinde araçların arkasına yaklaşarak ani manevralar yaptığı görüldü. - İSTANBUL