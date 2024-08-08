MSB, 18 ayrı yerdeki orman yangınlarını 54 helikopterle söndürdü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde meydana gelen 18 ayrı orman yangınına müdahale etmek için 54 helikopter kullanılarak bin 30 sorti gerçekleştirildi. MSB, yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla hava kuvvetlerinin helikopterlerini seferber etti. Yangınlarla mücadelede büyük bir çaba sarf edilerek, yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterildi.
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8.08.2024 13:17:24. #1.12#
SON DAKİKA: MSB, 18 ayrı yerdeki orman yangınlarını 54 helikopterle söndürdü - Son Dakika
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