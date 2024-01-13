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MSB, Irak ve Suriye'deki terörist hedeflere hava harekatı düzenlendiğini açıkladı - Son Dakika
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MSB, Irak ve Suriye'deki terörist hedeflere hava harekatı düzenlendiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflere 13 Ocak 2024 tarihinde saat 00.30'da hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Yapılan hava harekatı sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen 29 hedef imha edildi.

MSB, Irak ve Suriye\'deki terörist hedeflere hava harekatı düzenlendiğini açıkladı
13.01.2024 - 01:55,
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MSB: "Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 13 Ocak 2024 saat 00.30'da Hava Harekatları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir" - ANKARA

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Gara, Irak, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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